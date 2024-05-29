В Воронеже школьниц заставили снимать нижнее белье перед сдачей ЕГЭ

По словам другой школьницы, не меньше 11 девушек вывели на улицу, чтобы они сняли бюстгальтеры. При этом среди охранников были и женщины, и мужчины. По информации «‎Вести Воронеж», одной из выпускниц пришлось снимать и трусы, так как и в них были металлические вставки.