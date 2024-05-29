В Воронеже школьниц заставили снимать нижнее белье перед сдачей ЕГЭ

Сегодня в 13:30
Фото: Shot

В воронежской школе № 62 выпускниц заставили снять бюстгальтеры и трусы при досмотре перед сдачей ЕГЭ, рассказал телеграм-канал Shot.

При проходе через металлодетектор у школьниц «пищали» металлические косточки в бюстгальтерах. По словам девочек, из‑за этого охранники заставляли их поднимать футболки, а некоторых — снимать лифчики.

Одной из собеседниц Shot проверяющий сообщил, что металлодетектор «пищит в области груди», после чего классная руководительница предложила ей снять бюстгальтер, если хочет сдавать экзамен.

«Я положила его на стол, прошла без бюстгальтера и забрала бюстгальтер. У меня его отняли, его проверяли, стояли-крутили своими руками», — рассказала выпускница. Она добавила, что у некоторые девушки были в истерике из‑за того, что их заставляют раздеваться.

По словам другой школьницы, не меньше 11 девушек вывели на улицу, чтобы они сняли бюстгальтеры. При этом среди охранников были и женщины, и мужчины. По информации «‎Вести Воронеж», одной из выпускниц пришлось снимать и трусы, так как и в них были металлические вставки.

В ответ на жалобы школьниц в региональном министерстве образования заявили, что никакого «нарушения этических норм не наблюдается». «На камере не зафиксировано случаев даже прикосновения специалистов пункта приема экзамена к выпускникам», — ответили в ведомстве.

В Госдуме пообещали провести проверку и наказать виновных. Глава комитета по защите семьи Нина Останина пообещала поднять эту тему на пленарном заседании Госдумы.

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