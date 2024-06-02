Астраханские зоозащитники выпустили собак из вольеров в приюте, чтобы спасти от усыпления

За день до этого в приюте «Чистый город» усыпили нескольких собак. Тогда несколько десятков человек тоже попытались проникнуть на территорию приюта. Они оскорбляли сотрудников и требовали выдать им трупы животных, а ушли лишь после приезда полиции.