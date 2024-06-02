Астраханские зоозащитники выпустили собак из вольеров в приюте, чтобы спасти от усыпления

В Астрахани неизвестные выпустили собак из вольеров муниципального приюта «Чистый город», где начали усыплять животных по новому закону. Об этом сообщает ГТРК «Лотос» со ссылкой на пресс-службу местной администрации.
Зоозащитникам удалось выпустить нескольких животных, но это услышал охранник и прогнал их. Сбежать с территории приюта удалось лишь одной собаке, остальных сотрудники вернули в клетки.
Руководство учреждения обратилось в полицию с заявлением по факту незаконного проникновения.
За день до этого в приюте «Чистый город» усыпили нескольких собак. Тогда несколько десятков человек тоже попытались проникнуть на территорию приюта. Они оскорбляли сотрудников и требовали выдать им трупы животных, а ушли лишь после приезда полиции.
В «Чистом городе» содержатся, как утверждается, агрессивные собаки, пойманные по заявкам граждан. Согласно новым законам, принятым не только в Астрахани, но и еще в девяти регионах, таких животных можно убивать. Более того, астраханские власти рассматривают введение штрафов за кормление бездомных кошек и собак.
Местные зоозащитники требовали отменить закон, но 30 мая областной суд оставил их иск без удовлетворения. Автор законопроекта, депутат астраханской думы Евгений Дунаев заявлял, что умерщвление — наиболее эффективный способ борьбы против роста численности бродячих собак.