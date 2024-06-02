Шоураннер «Черного зеркала» пообещал, что у сериала будет еще много сезонов

Вчера в 17:32
Фото: Jeff Spicer/BAFTA/Getty Images

Научно-фантастический сериал-антология «Черное зеркало» не думает заканчиваться. На вопрос, сколько сезонов еще ждет зрителей, шоураннер проекта Чарли Брукер ответил, что он здесь надолго и никуда уходить не собирается.

«Уверен, что пойму, когда нужно будет остановиться снимать серии! В какой‑то момент это станет для меня очевидным, но я тут надолго и никуда не уйду», — сказал он в интервью The Hollywood Reporter.

Сейчас Брукер занимается седьмым сезоном шоу. Уже почти закончен сиквел эпизода «USS Callister» из первого сезона, в котором пародируется «Звездный путь».

«Мы находимся на том этапе, когда работа над некоторыми сериями заканчивается, в это время снимается еще один и еще один готовится. Они все разные, у всех разные актеры и режиссеры», — отметил шоураннер.

Он признался, что ему невероятно нравится процесс создания шоу, особенно монтаж, а также работа с замечательными людьми. «Здесь так много разнообразия, что оно почти неисчерпаемо», — делится Брукер.

Премьера седьмого сезона «Черного зеркала» состоится на Netflix в 2025 году (точной даты релиза пока нет). Шестой сезон вернулся на экраны в начале 2023 года после четырехлетнего перерыва, собрав рекордное количество просмотров на стриминге. Сериал вошел в топ-10 в 92 странах.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами