Шоураннер «Черного зеркала» пообещал, что у сериала будет еще много сезонов

Научно-фантастический сериал-антология «Черное зеркало» не думает заканчиваться. На вопрос, сколько сезонов еще ждет зрителей, шоураннер проекта Чарли Брукер ответил, что он здесь надолго и никуда уходить не собирается.
«Уверен, что пойму, когда нужно будет остановиться снимать серии! В какой‑то момент это станет для меня очевидным, но я тут надолго и никуда не уйду», — сказал он в интервью The Hollywood Reporter.
Сейчас Брукер занимается седьмым сезоном шоу. Уже почти закончен сиквел эпизода «USS Callister» из первого сезона, в котором пародируется «Звездный путь».
«Мы находимся на том этапе, когда работа над некоторыми сериями заканчивается, в это время снимается еще один и еще один готовится. Они все разные, у всех разные актеры и режиссеры», — отметил шоураннер.
Он признался, что ему невероятно нравится процесс создания шоу, особенно монтаж, а также работа с замечательными людьми. «Здесь так много разнообразия, что оно почти неисчерпаемо», — делится Брукер.
Премьера седьмого сезона «Черного зеркала» состоится на Netflix в 2025 году (точной даты релиза пока нет). Шестой сезон вернулся на экраны в начале 2023 года после четырехлетнего перерыва, собрав рекордное количество просмотров на стриминге. Сериал вошел в топ-10 в 92 странах.