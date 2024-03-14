Седьмой сезон «Черного зеркала» выйдет в 2025 году

Сегодня в 21:05
Кадр из сериала «Черное зеркало»/Netflix

«Черное зеркало» получит седьмой сезон, который выйдет на Netflix в 2025 году, сообщает The Hollywood Reporter. Зрители увидят шесть новых эпизодов, в том числе продолжение «USS Каллистер», отсылки на «Звездные войны» из четвертого выпуска.

Netflix сделал анонс: «Роберт Дейли мертв, но для экипажа военного корабля США „Каллистер“ проблемы только начинаются». О продолжении стриминг объявил на конференции Next on Netflix, где презентуются будущие проекты.

Шестой сезон «Черного зеркала» вернулся на экраны в начале 2023 года после четырехлетнего перерыва, собрав рекордное количество просмотров на стриминге. Сериал вошел в топ-10 в 92 странах.

Подробности по теме
Черное зеркало треснуло: почему на Netflix как будто нечего смотреть?
Расскажите друзьям
Теги:
Netflix
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+