Седьмой сезон «Черного зеркала» выйдет в 2025 году

«Черное зеркало» получит седьмой сезон, который выйдет на Netflix в 2025 году, сообщает The Hollywood Reporter. Зрители увидят шесть новых эпизодов, в том числе продолжение «USS Каллистер», отсылки на «Звездные войны» из четвертого выпуска.
Netflix сделал анонс: «Роберт Дейли мертв, но для экипажа военного корабля США „Каллистер“ проблемы только начинаются». О продолжении стриминг объявил на конференции Next on Netflix, где презентуются будущие проекты.
Шестой сезон «Черного зеркала» вернулся на экраны в начале 2023 года после четырехлетнего перерыва, собрав рекордное количество просмотров на стриминге. Сериал вошел в топ-10 в 92 странах.
Узнавайте первыми о главных новостях и событиях — в нашем телеграм канале