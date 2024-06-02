Китайский зонд совершил посадку на обратной стороне Луны. Вот как это выглядело

Китайский зонд «Чанъэ-6» успешно прилунился в намеченной зоне посадки. Об этом сообщает новостное агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайский национальный центр космического управления.
Соединенные друг с другом взлетный и посадочный модули зонда совершили посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны. Цель миссии — сбор образцов грунта.
«Чанъэ-6» будет собирать образцы при помощи роботизированной руки, а для добычи более глубинных образцов у него есть специальный бур.
Китай стал первой страной, которая может привезти грунт с обратной стороны Луны, отметил в разговоре с «Коммерсантом» специалист марсианской аналоговой миссии Марат Айрапетян. Усложняет миссию отсутствие прямой связи с той частью Луны, поэтому приходится выводить специальный спутник-ретранслятор.
В 2020 году Китай уже отправлял на Луну более раннюю модель «Чанъэ». Тот полет стал первой беспилотной миссией по транспортировке лунных образцов. Более того, образцы спутника до этого не доставляли на Землю целых 44 года.