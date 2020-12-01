Китайский аппарат «Чанъэ-5» сел на Луну. Он соберет и доставит на Землю грунт впервые в 1976 года

Китайский аппарат «Чанъэ-5» успешно сел на Луну. Об этом сообщает Reuters.

Посадка произошла в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части видимой стороны естественного спутника Земли в 18.15 мск. «Чанъэ-5» будет собирать лунный грунт — на эту задачу у модуля есть 48 часов.

«Чанъэ-5» запуситили 24 ноября. Образцы грунта Луны не доставлялись на Землю с 1976 года, когда советская миссия «Луна 24» прибыла домой с примерно 170 гр материала.

В прошлом году на Луну совершил посадку китайский космический зонд «Чанъэ-4». Аппарат прислал панорамные снимки поверхности спутника. На их основе специалисты предварительно проанализировали рельеф местности, в частности, поверхность Луны вокруг зонда.