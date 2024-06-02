Владимирский изобретатель поселил у себя в квартире самодельного робота

Самодельный андроид в отличие от других подобных устройств способен подниматься и спускаться по лестнице. «Большинство роботов умеют только ездить, но мне не хотелось делать такую машину, слишком банально. Решил создать устройство, которое ходит. Сейчас оно может спокойно перемещаться, разворачиваться, приседать, качаться из стороны в сторону», — поясняет изобретатель.