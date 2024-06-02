Владимирский изобретатель поселил у себя в квартире самодельного робота

Владимирский инженер Антон Андрианов создал человекообразного робота, с которым вместе живет в обычной квартире. Об этом сообщает «Ключ-Медиа».
Самодельный андроид в отличие от других подобных устройств способен подниматься и спускаться по лестнице. «Большинство роботов умеют только ездить, но мне не хотелось делать такую машину, слишком банально. Решил создать устройство, которое ходит. Сейчас оно может спокойно перемещаться, разворачиваться, приседать, качаться из стороны в сторону», — поясняет изобретатель.
Пока робот не умеет говорить, но скоро такая функция должна появиться. Андрианов хочет сделать голос робота «завораживающим» и использовать его на концертах группы Alien Garden, где инженер играет на гитаре. По задумке, устройство будет разогревать публику до выступления.
А еще Антон намерен развивать у робота мыслительные способности. В будущем его можно будет запрограммировать под конкретные задачи — например, следовать по определенному маршруту и произносить заготовленные фразы. Тогда он сможет выполнять функции конферансье или сопровождать участников мероприятий.
Робота инженер собрал из подручных средств — например, его голова сделана из двух тарелок, купленных в магазине. Андрианов признается, что устройство достаточно примитивное и до претензий на искусственный интеллект ему далеко, но при должной доработке он сможет выполнять простые задания.
В прошлый раз Андрианов попадал в фокус внимания местных СМИ в начале прошлого года. Тогда он создал и презентовал самый мощный во Владимирской области телескоп. Собственную обсерваторию Андрианов обустроил в квартире родителей, на шестом этаже обычного панельного дома.