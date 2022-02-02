Программист и изобретатель Александр Осипович из города Кунгура в Пермском крае создал «симуляцию сознания» своего умершего дедушки. А затем встроил ее в робота-терминатора, которого Осипович изобрел.
Программист оцифровал около семи часов видео со своим дедушкой и загрузил их в систему робота. Дедушка Александра Николай Осипович был изобретателем, часто размышлял вслух и просил записывать его мысли на видео. «Никогда не забуду дедушкину фразу: «Будущее предвидеть невозможно, но его можно изобрести», — поделился программист с «Комсомольской правдой».
«С помощью системы распознавания речи Терминатор превратил медиафайлы в текст. Потом он разделил текст на слова и предложения, и создал для себя базу знаний или так называемую эталонную базу вопрос-ответов, проще говоря, Терминатор сохранил в память все слова, которые дедушка говорил на записи. Все остальное рассчитывалось интуитивно», — пояснил он.
Осипович поговорил с симуляцией умершего дедушки, вот расшифровка ее фрагмента:
— Ты помнишь, как зовут твоего внука?
— Саша
— А чем твой внук занимается?
— Программирует. Мозг создает
— А помнишь, чем твой внук занимался, когда был маленький?
— Он увлекался фотографией, умеет фотографировать
— Ты понимаешь, что ты умер?
— Я знаю. Плохо это, конечно, но что делать
— Мне тебя не хватает
— Ничего не сделаешь
По мнению программиста, технология симуляции сознания может помочь людям, которые тяжело переживают утрату близкого. Технологию можно доработать и соединить с другой — симуляции лиц, установив ее на компьютер или ноутбук.
«Думаю, что в будущем и памятники будут интерактивными. Каждый сможет пообщаться с личностью человека, которого уже нет в живых. Конечно, это все не сознание. В цифровом виде сознания еще нет. Это всего лишь имитация, симуляция. Сколько лет пройдет до появления такой технологии, я не знаю, но, думаю, даже то, что есть сейчас, уже можно как‑то применить», — считает он.
Александр Осипович начал создавать Терминатора еще вместе с дедушкой, который умер в 2019 году в возрасте 90 лет. Первая версия робота, которого изобретатель назвал Джоном Генри, заработала в 2016 году. В 2017-м в доме Осиповича произошел пожар, который уничтожил все его разработки, в том числе робота. На его восстановление потребовалось около года.
Джон Генри способен синтезировать речь человека, распознавать предметы, лица, пол и возраст. А еще он умеет играть в шахматы, отвечать на вопросы по электронной почте, и, благодаря встроенному модулю сотовой связи, разговаривать со своим создателем по телефону.