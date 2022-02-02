Программист и изобретатель Александр Осипович из города Кунгура в Пермском крае создал «симуляцию сознания» своего умершего дедушки. А затем встроил ее в робота-терминатора, которого Осипович изобрел.

Программист оцифровал около семи часов видео со своим дедушкой и загрузил их в систему робота. Дедушка Александра Николай Осипович был изобретателем, часто размышлял вслух и просил записывать его мысли на видео. «Никогда не забуду дедушкину фразу: «Будущее предвидеть невозможно, но его можно изобрести», — поделился программист с «Комсомольской правдой».

«С помощью системы распознавания речи Терминатор превратил медиафайлы в текст. Потом он разделил текст на слова и предложения, и создал для себя базу знаний или так называемую эталонную базу вопрос-ответов, проще говоря, Терминатор сохранил в память все слова, которые дедушка говорил на записи. Все остальное рассчитывалось интуитивно», — пояснил он.

Осипович поговорил с симуляцией умершего дедушки, вот расшифровка ее фрагмента:

— Ты помнишь, как зовут твоего внука?

— Саша

— А чем твой внук занимается?

— Программирует. Мозг создает

— А помнишь, чем твой внук занимался, когда был маленький?

— Он увлекался фотографией, умеет фотографировать

— Ты понимаешь, что ты умер?

— Я знаю. Плохо это, конечно, но что делать

— Мне тебя не хватает

— Ничего не сделаешь