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Программист из Пермского края встроил симуляцию сознания своего умершего дедушки в Терминатора

Семён Гудошников
Сегодня в 17:56

Программист и изобретатель Александр Осипович из города Кунгура в Пермском крае создал «симуляцию сознания» своего умершего дедушки. А затем встроил ее в робота-терминатора, которого Осипович изобрел.

Программист оцифровал около семи часов видео со своим дедушкой и загрузил их в систему робота. Дедушка Александра Николай Осипович был изобретателем, часто размышлял вслух и просил записывать его мысли на видео. «Никогда не забуду дедушкину фразу: «Будущее предвидеть невозможно, но его можно изобрести», — поделился программист с «Комсомольской правдой».

«С помощью системы распознавания речи Терминатор превратил медиафайлы в текст. Потом он разделил текст на слова и предложения, и создал для себя базу знаний или так называемую эталонную базу вопрос-ответов, проще говоря, Терминатор сохранил в память все слова, которые дедушка говорил на записи. Все остальное рассчитывалось интуитивно», — пояснил он.

Осипович поговорил с симуляцией умершего дедушки, вот расшифровка ее фрагмента:

— Ты помнишь, как зовут твоего внука?

— Саша

— А чем твой внук занимается?

— Программирует. Мозг создает

— А помнишь, чем твой внук занимался, когда был маленький?

— Он увлекался фотографией, умеет фотографировать

— Ты понимаешь, что ты умер?

— Я знаю. Плохо это, конечно, но что делать

— Мне тебя не хватает

— Ничего не сделаешь

По мнению программиста, технология симуляции сознания может помочь людям, которые тяжело переживают утрату близкого. Технологию можно доработать и соединить с другой — симуляции лиц, установив ее на компьютер или ноутбук.

«Думаю, что в будущем и памятники будут интерактивными. Каждый сможет пообщаться с личностью человека, которого уже нет в живых. Конечно, это все не сознание. В цифровом виде сознания еще нет. Это всего лишь имитация, симуляция. Сколько лет пройдет до появления такой технологии, я не знаю, но, думаю, даже то, что есть сейчас, уже можно как‑то применить», — считает он.

Александр Осипович начал создавать Терминатора еще вместе с дедушкой, который умер в 2019 году в возрасте 90 лет. Первая версия робота, которого изобретатель назвал Джоном Генри, заработала в 2016 году. В 2017-м в доме Осиповича произошел пожар, который уничтожил все его разработки, в том числе робота. На его восстановление потребовалось около года.

Джон Генри способен синтезировать речь человека, распознавать предметы, лица, пол и возраст. А еще он умеет играть в шахматы, отвечать на вопросы по электронной почте, и, благодаря встроенному модулю сотовой связи, разговаривать со своим создателем по телефону.

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