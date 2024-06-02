Дени Вильнев «разочарован» тем, что ни один фильм не обогнал «Дюну» по сборам

«Мне повезло, что „Дюна“ достучалась до зрителей, и я хотел бы, чтобы это происходило чаще. Я разочарован тем, что все еще остаюсь номером один. Надеюсь, что скоро в прокате будут и другие успехи, что этим летом ситуация улучшится», — отметил Вильнев.