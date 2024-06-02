Дени Вильнев «разочарован» тем, что ни один фильм не обогнал «Дюну» по сборам

Дени Вильнев недоволен тем, что его «Дюна: часть вторая» остается самым кассовым фильмом 2024 года. Ему не нравится, что другие картины не имеют впечатляющих сборов. Об этом режиссер заявил на церемонии вручения наград Canadian Screen Awards 2024, передает The Wrap.
«Я думаю, нам нужны фильмы, которые станут театральным опытом, которые будут полностью использовать возможности театра, и я говорю не только о „Дюне-2“. Конечно, я говорю о многих фильмах. Например, такой фильм, как „Падение империи“, в полной мере использовал возможности театра», — сказал он.
«Мне повезло, что „Дюна“ достучалась до зрителей, и я хотел бы, чтобы это происходило чаще. Я разочарован тем, что все еще остаюсь номером один. Надеюсь, что скоро в прокате будут и другие успехи, что этим летом ситуация улучшится», — отметил Вильнев.
«Дюна: Часть вторая» собрала в мировом прокате более 711 млн долларов и остается лидером в этом году. От нее серьезно отстают «Годзилла и Конг: Новая империя» с 567 млн в кассе и «Кунг-фу Панда-4» с 539 млн.
Ожидаемый экшн «Фуриоса» пока разочаровывает студию Warner Bros. Он привлек самую низкую за 29 лет выручку в США и идет серьезно ниже прогнозов. Из‑за его низких показателей под вопросом стоит производство нового фильма во вселенной «Безумного Макса».
Ситуация еще может измениться для голливудского кино, ведь впереди релизы «Гадкого я-4», фильма-катастрофы «Смерчи», а также блокбастера Marvel «Дэдпул и Росомаха».