Съемки следующего «Безумного Макса» под вопросом из‑за неудачи «Фуриосы» в прокате

В то же время статистика аудитории демонстрирует тревожный спад. На премьеру «Дороги ярости» в залах собирались 60% мужчин и 40% женщин. Хотя «Фуриоса» посвящена истории девушки, именно женская аудитория у нее просела до 29%. К тому же у фильма с юной героиней удивительно мало молодой аудитории: лишь каждый пятый зритель «Фуриосы» находился в промежутке 18–24 лет в отличие от 31% у «Дороги ярости», а именно эти люди считаются самыми активными потребителями.