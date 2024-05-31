Съемки следующего «Безумного Макса» под вопросом из‑за неудачи «Фуриосы» в прокате

Производство нового фильма во вселенной «Безумного Макса» под вопросом из‑за неудачных сборов «Фуриосы», говорят источники в аналитическом материале The Hollywood Reporter.
Приквел «Дороги ярости» в первые выходные собрал лишь 32 млн долларов в американском прокате и 36,5 млн в других странах. Это даже меньше половины производственного бюджета в 168 млн долларов. Для окупаемости съемок картине нужно привлечь больше 320 млн, лишь после этого она начнет приносить доход.
При этом один из источников издания в киноиндустрии прогнозирует меньше 90 млн долларов на домашнем рынке.
Сборы прошлого фильма Джорджа Миллера тоже нельзя назвать внушительными: при бюджете в 157–185 млн долларов перезагрузка «Безумного Макса» принесла в кинотеатры 379 млн долларов.
Зрители довольны, но их почти нет
Первые оценки «Фуриосы» не могут не радовать Warner Bros.: у фильма впечатляющий 90%-ный рейтинг свежести от критиков на Rotten Tomatoes и оценка в 4+ по результатам опросов Cinemascore.
В то же время статистика аудитории демонстрирует тревожный спад. На премьеру «Дороги ярости» в залах собирались 60% мужчин и 40% женщин. Хотя «Фуриоса» посвящена истории девушки, именно женская аудитория у нее просела до 29%. К тому же у фильма с юной героиней удивительно мало молодой аудитории: лишь каждый пятый зритель «Фуриосы» находился в промежутке 18–24 лет в отличие от 31% у «Дороги ярости», а именно эти люди считаются самыми активными потребителями.
Отмечается, что серия «Безумного Макса» в целом всегда была достаточно нишевой, в США три фильма собрали меньше 70 млн долларов в 1980-х годах. Источник THR в руководстве кинотеатральной сети сранивает ее с «Охотниками за приведениями»: они вышли примерно в одно время и очень давно, им непросто выйти за пределы круга фанатов, а студиям приходится учитывать это, планируя бюджет. Ситуацию осложняет любовь Миллера к живым съемкам и спецэффектам вместо компьютерной графики, что раздувает траты.
«Фуриосе» не хватает звезд на экране
Анализируя неудачи «Фуриосы», несколько источников издания в индустрии в качестве причины указывают на каст нового фильма. В «Дороге ярости» играли Том Харди и Шарлиз Терон. Девять лет спустя их сменили Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт, а главный герой франшизы вовсе пропал с экрана.
«Дорога ярости» была исключением из серии. Там была горячая молодая звезда и огромная женская звезда. Девять лет спустя на экране нет ни того ни другого», — критикует Warner Bros. источник.
Решение не брать Терон в новую картину было принято именно Миллером. Сама актриса публично заявляла, что ей жаль пропускать приквел. В конечном итоге это может оказаться решающей ошибкой, ведь она могла привлечь в кино больше нейтральных зрителей.
Производство нового «Безумного Макса» под вопросом
Следующим фильмом франшизы может стать сольник Макса с подзаголовком «Пустошь». Черновик сценария Миллер и Нико Латурис написали во время работы над «Дорогой ярости». Лента должна была стать еще одним приквелом: ее события разворачиваются за год до встречи Макса и Фуриосы.
Режиссер признал, что вероятность съемок зависит от успеха картины с Аней Тейлор-Джой, после чего начнет обсуждать со студией продолжение сотрудничества. Источники THR отмечают, что Warner Bros. по-прежнему ценят ветерана индустрии, однако производство нового фильма до сих пор не начато.