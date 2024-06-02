Умерла кошка Кала, героиня мема «I go meow»

Парень рассказывает, что хозяйка Элизабет взяла кошку домой из приюта, считая, что заводит котенка. Однако вскоре питомица заболела, и ветеринары обратили внимание на достаточно пожилой возраст Калы — 12 лет. Хотя у рыжей звезды были неплохие анализы, после долгого сражения с болезнью она все-таки скончалась.