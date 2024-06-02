Умерла кошка Кала, героиня мема «I go meow»

Вчера в 10:43
Кадр: The Kiffness

В Чикаго скончалась кошка по кличке Кала. Она прославилась в тиктоке и инстаграме* как животное из мема «I go meow». О смерти сообщил блогер и музыкант The Kiffness, автор песни, сделавшей ее популярной.

Парень рассказывает, что хозяйка Элизабет взяла кошку домой из приюта, считая, что заводит котенка. Однако вскоре питомица заболела, и ветеринары обратили внимание на достаточно пожилой возраст Калы — 12 лет. Хотя у рыжей звезды были неплохие анализы, после долгого сражения с болезнью она все-таки скончалась.

«Яркий свет погас, но милый голосок Калы будет мяукать вечно!» — уверен The Kiffness.

Популярность к домашнему животному и ее хозяйке пришла около двух месяцев назад. В марте Элизабет стала выкладывать забавные ролики со своей новой подружкой, и те принесли ей миллионы просмотров в рилсах.

Зрителям Кала запомнилась забавным и оригинальным мяуканьем. На ее самом популярном ролике больше 34 млн просмотров, и в кадре она издает звук, похожий на обезьяний крик, и ходит на двух лапах.

В апреле на еще один ролик обратил внимание Kiffness. В сети парень известен тем, что пишет песни по мотивам виральных видео. Один из его успехов — это песня «Lonely cat», подобранная под мурлыкание кота.

В этот раз Кала вдохновила на песню о самоопределении и жизненном пути. В мурлыканье блогер расслышал строчки «I go meow, I don’t know, look away, away», которые послужили для него основой для мелодии и припевом.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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