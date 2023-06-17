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Блогер превратил мяуканье кота в виральную песню и собрал целый группу в тиктоке

Максим Саблин
Сегодня в 19:29

Блогер под псевдонимом The Kiffness подобрал слова под мяуканье одинокого кота и превратил их в песню. Она завирусилась в тиктоке, а в приложении к ролику присоединилась целая музыкальная группа.

10 июня на его канале появился клип «Sometimes I’m Alone». В видео блогер смотрит ролик с котом и интерпретирует его мяуканье в слова: «Sometimes I’m Alone. Sometimes I’m Not. Hello».

Из этих фраз он собрал припев, записал инструменты, а затем и довел труд до законченной песни. В ней он представляет мысли, которые мелькают в голове кота, когда он смотрит на запертую снаружи дверь и полупустую миску.

Сам клип собрал около 1 млн просмотров на ютубе. Однако его отрывок в тиктоке посмотрели больше 5 млн раз. Другие пользователи сняли на него свои «дуэты», где добавляют в песни партии на собственных инструментах.

Одним из первых в цепочку включился блогер Харри Андре Хансен. По его мнению, песне не хватало живых барабанов и звонких тарелок.

В какой‑то момент для The Kiffness в приложении собралась настоящая мультиинструментальная группа из барабанщика, контрабаса, бас-гитары и скрипки.

The Kiffness стал популярным тиктокером благодаря подобным роликам с интерпретациями виральных роликов с котами и превращением их в песни, а также сочинению треков по мотивам забавных сетевых перепалок. Его пока главный хит, песня «It’s a Beautiful Day», получилась из ремикса акапеллы ямайского мальчика и даже попала в мировой чарт Spotify.

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Андре Хансен
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