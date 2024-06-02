Netflix выпустил тизер с анонсом даты релиза аниме о Ларе Крофт. «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» появится на стриминге 10 октября.
Сериал продолжит события трилогии новейших игр: Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider, выпущенных с 2013 по 2018 год. О Действие развернется после событий видеоигровых проектов. Сюжет очередного сольного путешествия британской аристократки построен вокруг загадочного китайского артефакта, который из поместья девушки крадет вор, и ей приходится гнаться за похитителями.
Искательницу приключений в этот раз озвучит Хейли Этвелл, известная по «Миссии невыполнима: Смертельная расплата», а также роли Пегги Картер в «Первом мстителе», «Первом мстителе: Другая война» и сериале «Агент Картер».
В разработке находится и другая история о расхитительнице гробниц. Две недели назад Amazon заказал телесериал о Ларе Крофт. Его сценарий пишет Фиби Уоллер-Бридж, но подробностей премьеры пока не раскрывают.
«Серия „Tomb Raider“ очень много значит для меня, как и для многих, и я не могу дождаться, когда отправлюсь в это приключение. С летучими мышами и всем остальным», — сообщила продюсерка.