«Опасность — ваш друг»: Netflix назвал дату релиза аниме о Ларе Крофт

Вчера в 09:21

Netflix выпустил тизер с анонсом даты релиза аниме о Ларе Крофт. «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» появится на стриминге 10 октября.

Сериал продолжит события трилогии новейших игр: Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider, выпущенных с 2013 по 2018 год. О Действие развернется после событий видеоигровых проектов. Сюжет очередного сольного путешествия британской аристократки построен вокруг загадочного китайского артефакта, который из поместья девушки крадет вор, и ей приходится гнаться за похитителями.

Искательницу приключений в этот раз озвучит Хейли Этвелл, известная по «Миссии невыполнима: Смертельная расплата», а также роли Пегги Картер в «Первом мстителе», «Первом мстителе: Другая война» и сериале «Агент Картер».

В разработке находится и другая история о расхитительнице гробниц. Две недели назад Amazon заказал телесериал о Ларе Крофт. Его сценарий пишет Фиби Уоллер-Бридж, но подробностей премьеры пока не раскрывают.

«Серия „Tomb Raider“ очень много значит для меня, как и для многих, и я не могу дождаться, когда отправлюсь в это приключение. С летучими мышами и всем остальным», — сообщила продюсерка.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами