Сериал продолжит события трилогии новейших игр: Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider, выпущенных с 2013 по 2018 год. О Действие развернется после событий видеоигровых проектов. Сюжет очередного сольного путешествия британской аристократки построен вокруг загадочного китайского артефакта, который из поместья девушки крадет вор, и ей приходится гнаться за похитителями.