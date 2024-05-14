Фиби Уоллер-Бридж напишет сценарий для нового сериала о Ларе Крофт

«Если бы я узнала о том, что это произойдет, в подростковом возрасте, я бы просто взорвалась от радости. Серия „Tomb Raider“ была огромной частью моей жизни, и я невероятно благодарна, что мне доверили задачу перенести эту героиню на экран. Лара Крофт очень много значит для меня, как и для многих, и я не могу дождаться, когда отправлюсь в это приключение. С летучими мышами и всем остальным», — написала Уоллер-Бридж в заявлении.