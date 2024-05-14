Фиби Уоллер-Бридж напишет сценарий для нового сериала о Ларе Крофт

Актриса и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж, известная по сериалам «Дрянь» и «Убивая Еву», а также фильму «Индиана Джонс-5», работает над сценарием для нового сериала по вселенной «Расхитительницы гробниц», передает Variety.
«Фиби всю свою жизнь была огромной фанаткой Лары Крофт. Очень скоро мы начнем поиски того, кто исполнит эту культовую роль», — заявила глава студии Amazon MGM Дженнифер Салке. Впервые о том, что Amazon планирует новый проект по популярной компьютерной игре, стало известно в январе 2023 года.
«Если бы я узнала о том, что это произойдет, в подростковом возрасте, я бы просто взорвалась от радости. Серия „Tomb Raider“ была огромной частью моей жизни, и я невероятно благодарна, что мне доверили задачу перенести эту героиню на экран. Лара Крофт очень много значит для меня, как и для многих, и я не могу дождаться, когда отправлюсь в это приключение. С летучими мышами и всем остальным», — написала Уоллер-Бридж в заявлении.
Франшиза «Расхитительница гробниц» основана на одноименной серии игр, выходивших с 1996 по 2003 год. Первая экранизация приключенческого шутера с Анджелиной Джоли вышла на экраны в 2001 году. Спустя два года за ней последовал сиквел, а в 2018 году франшизу перезапустили, взяв на главную роль Алисию Викандер.