Генератор видео Sora станет общедоступным в 2024 году

ИИ-генератор реалистичного видео Sora от OpenAI станет общедоступным уже в этом году. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на технического директора Миру Мурати.
Точная дата релиза пока не называется. По словам Мурати, компания стремится к тому, чтобы цена генератора видео для пользователей была такой же, как и у нейросети DALL-E. Однако при этом обслуживание Sora обходится в разы дороже.
Технический директор также уточнила, что в будущем планируется добавить в Sora возможность генерации звука. Еще OpenAI хочет позволить пользователям редактировать контент в видео, созданных при помощи ИИ-генератора.
OpenAI представила Sora в начале февраля. Сейчас ей может пользоваться лишь ограниченный круг лиц, среди которых дизайнеры, художники, иллюстраторы и представители других творческих профессий.