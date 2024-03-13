Генератор видео Sora станет общедоступным в 2024 году

Сегодня в 19:27
Фото: OpenAI

ИИ-генератор реалистичного видео Sora от OpenAI станет общедоступным уже в этом году. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на технического директора Миру Мурати.

Точная дата релиза пока не называется. По словам Мурати, компания стремится к тому, чтобы цена генератора видео для пользователей была такой же, как и у нейросети DALL-E. Однако при этом обслуживание Sora обходится в разы дороже.

Технический директор также уточнила, что в будущем планируется добавить в Sora возможность генерации звука. Еще OpenAI хочет позволить пользователям редактировать контент в видео, созданных при помощи ИИ-генератора.

OpenAI представила Sora в начале февраля. Сейчас ей может пользоваться лишь ограниченный круг лиц, среди которых дизайнеры, художники, иллюстраторы и представители других творческих профессий.

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