Лента рассказывает о жизни готической писательницы Фланнери О’Коннор. В 24 года ей поставили диагноз «волчанка». Эта болезнь унесла жизнь ее отца, когда она была еще ребенком. Тогда она решила глубже погрузиться в свое ремесло и взялась за написание своего дебютного романа под названием «Мудрая кровь».