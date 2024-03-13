Майя Хоук в трейлере биографического фильма «Дикая кошка». Режиссер — Итан Хоук

Вчера в 21:28
Фото: Oscilloscope Laboratories/YouTube

Oscilloscope Laboratories опубликовала дебютный трейлер биографического фильма «Дикая кошка». Его премьера состоится 3 мая.

Лента рассказывает о жизни готической писательницы Фланнери О’Коннор. В 24 года ей поставили диагноз «волчанка». Эта болезнь унесла жизнь ее отца, когда она была еще ребенком. Тогда она решила глубже погрузиться в свое ремесло и взялась за написание своего дебютного романа под названием «Мудрая кровь».

В фильме писательница, глубоко верующая католичка, задает себе вопросы: «Может ли скандальное искусство по-прежнему служить Богу? Предшествует ли страдание любому величию? Может ли болезнь быть благословением?»

Главную роль в фильме исполнила Майя Хоук, а режиссером стал ее отец Итан. Также в актерский состав вошли Лора Линни, Стив Зан, Купер Хоффман, Алессандро Нивола и другие.

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