Участник кей-поп-группы Big Bang T.O.P полетит в космос в 2023 году

Конечная цель проекта — презентовать на Земле художественные работы, которые участники полета создадут под впечатлением от него. Финансирование взял на себя Маэдзава, который, помимо прочего, увлечен коллекционированием современного искусства: в его собрании есть произведения Джеффа Кунса, Ричарда Принса, Брюса Наумана и многих других художников. Точная дата старта миссии пока держится в секрете.