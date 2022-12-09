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Участник кей-поп-группы Big Bang T.O.P полетит в космос в 2023 году
Денис Ламехов
Сегодня в 14:42

T.O.P (настоящее имя — Чхве Сын Хен), участник южнокорейского бойз-бенда Big Bang, полетит в космос в составе туристической миссии DearMoon японского миллиардера Юсаку Маэдзавы. Об этом пишет Hypebae.

В рамках миссии корабль SpaceX выйдет на окололунную орбиту с несколькими культурными деятелями на борту. Кроме кей-поп-звезды, среди участников есть два представителя США — диджей Стив Аоки и режиссер-документалист Брендан Холл, индийский актер Дев Джоши, британский фотограф Карим Илия и чешский хореограф Йеми Акиниеми Деле.

На борту также будут находиться один или два астронавта и несколько пилотов SpaceX. Предполагается, что полет продлится 6 суток, на поверхность Луны космический корабль опускаться не будет.

Конечная цель проекта — презентовать на Земле художественные работы, которые участники полета создадут под впечатлением от него. Финансирование взял на себя Маэдзава, который, помимо прочего, увлечен коллекционированием современного искусства: в его собрании есть произведения Джеффа Кунса, Ричарда Принса, Брюса Наумана и многих других художников. Точная дата старта миссии пока держится в секрете.

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