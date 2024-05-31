Джигурда попросился на спецоперацию

Никита Джигурда собирается отправиться в зону боевых действий на территории Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Шоумен просится в подразделение, где состоит муж арестованной Елены Блиновской Алексей и экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
По словам собеседника, Джигурда запросил так называемое отношение — документ, который выдает командир воинской части. В таких документах военные рекомендуют принять гражданина на службу по контракту в определенную воинскую часть.
Джигурда намерен присоединиться к 95-му стрелковому полку, который актер посещал во время визитов в ДНР. В марте он привез военнослужащим беспилотники, бытовые вещи и провел творческий вечер.
Накануне источник рассказал информагентству, что муж обвиненной в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач в своем подразделении. Блиновский пытался перевестись в другое подразделение, но, узнав о том, что там его собираются отправить на штурмовые действия, передумал, рассказал он.