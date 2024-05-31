Джигурда попросился на спецоперацию

Накануне источник рассказал информагентству, что муж обвиненной в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач в своем подразделении. Блиновский пытался перевестись в другое подразделение, но, узнав о том, что там его собираются отправить на штурмовые действия, передумал, рассказал он.