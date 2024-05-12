В Белгороде после обстрела ВСУ обрушился жилой дом. Есть пострадавшие и, возможно, погибшие

Минобороны РФ утверждает, что в жилой дом попал фрагмент одной из сбитых ракет «Точка-У» ВСУ. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что обрушение подъезда произошло в результате «прямого попадания снаряда» во время обстрела со стороны Украины. СК возбудил уголовное дело о теракте.