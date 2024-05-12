В Белгороде после обстрела ВСУ обрушился жилой дом. Есть пострадавшие и, возможно, погибшие

Сегодня в 12:59
Фото: «Настоящий Гладков»/Telegram

В Белгороде частично обрушился многоквартирный жилой дом. Обвалился весь подъезд с первого по десятый этаж, сообщает ТАСС.

Исполняющий обязанности главы Минздрава Михаил Мурашко сообщил о 17 пострадавших, но Shot и Baza делятся информацией о 30–35. Официально о погибших пока не сообщалось, но телеграм-каналы пишут о четырех. Из‑под завалов спасатели достают людей.

В момент проведения спасательной операции крыша обрушившегося пролета упала вниз на сотрудников экстренных служб. Под завал попали несколько спасателей, передает ТАСС. Телеграм-каналы также сообщают о пострадавших сотрудниках МЧС.

Минобороны РФ утверждает, что в жилой дом попал фрагмент одной из сбитых ракет «Точка-У» ВСУ. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что обрушение подъезда произошло в результате «прямого попадания снаряда» во время обстрела со стороны Украины. СК возбудил уголовное дело о теракте.

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