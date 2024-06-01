Джанкарло Эспозито появится в новом «Капитане Америке»

Сам Эспозито лишь недавно подтвердил свое участие в популярнейшей киновселенной. В прошлом он признавался, что хотел бы сыграть лидера Людей Икс профессора Чарльза Ксавьера. Однако в этот раз актер заявил, что его роль будет непредсказуемой, но с большими планами на будущее.