Джанкарло Эспозито появится в новом «Капитане Америке»

Джанкарло Эспозито присоединился к актерскому составу «Капитана Америки: Дивный новый мир». Картину ждут досъемки, пишет The Hollywood Reporter.
Дополнительные съемки продлятся 22 дня и добавят в фильм несколько новых экшн-сцен. Скорее всего, они не будут такими же масштабными, как во время работы над «Доктором Стрэнджем: Мультивселенной безумия».
Журналисты уточняют, что фильм представляет собой политический экшн-триллер, который, по крайней мере, тонально, напоминает «Зимнего солдата». По обещаниям главы Marvel Кевина Файги, в нем не будет «никаких инопланетян, никаких инопланетных вторжений, никаких путешествий во времени», а лента получится «относительно приземленным боевиком».
Издание пока не раскрывает, какого персонажа сыграет звезда «Во все тяжкие», но известно, что он будет злодеем.
Блогер Atlanta Filming, следящий за киносъемками в столице Джорджии, поделился простоватым наброском персонажа в своем инстаграме*. Из него понятно, что злодей имеет синие волосы, носит очки, черный плащ, три вида огнестрельного оружия, метательные ножи и топор.
Поклонники киновселенной предполагают, что за образом скрывается Паладин, не самый известный наемник из комиксов, сражавшийся как с Капитаном, так и Сорвиголовой, сериал о котором Marvel намерена перезапустить.
Сам Эспозито лишь недавно подтвердил свое участие в популярнейшей киновселенной. В прошлом он признавался, что хотел бы сыграть лидера Людей Икс профессора Чарльза Ксавьера. Однако в этот раз актер заявил, что его роль будет непредсказуемой, но с большими планами на будущее.
«Киновселенная Marvel постучалась в мою дверь, и это непредсказуемая роль. Ее будут тизерить, а потом у персонажа появится сериал», — рассказал он фанатам во время выступления на Phoenix Fan Fusion.
Четвертый фильм о Капитане Америке обойдется без Криса Эванса. В главной роли его сменит Энтони Маки, его персонаж Сокол взял щит после событий «Мстители: Финал» и «Сокола и Зимнего солдата». Релиз нового боевика назначен на 14 февраля 2025 года.