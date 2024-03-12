Джанкарло Эспозито хотел бы сыграть Чарльза Ксавьера в фильмах про людей Икс. Но с одним условием

«Я мельком видел тот пост и заинтересовался. [Было бы] здорово сыграть профессора Икс в каком‑нибудь другом воплощении, а не только в инвалидном кресле. Потому что физически идея находиться в коляске каждый день меня не привлекает. Я просто не чувствую себя настолько старым, и мне не нравится так много сидеть», — поделился Эспозито.