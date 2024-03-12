Джанкарло Эспозито хотел бы сыграть Чарльза Ксавьера в фильмах про людей Икс. Но с одним условием

Джанкарло Эспозито был бы рад сыграть профессора Чарльза Ксавьера в фильмах про людей Икс, но с одним условием. Об этом он рассказал на подкасте Fade To Black.
Ведущий интервью журналист Амон Варманн рассказал актеру, что поклонники в твиттере хотят видеть Эспозито в роли лидера команды мутантов. Тот не стал отвергать предложение.
«Я мельком видел тот пост и заинтересовался. [Было бы] здорово сыграть профессора Икс в каком‑нибудь другом воплощении, а не только в инвалидном кресле. Потому что физически идея находиться в коляске каждый день меня не привлекает. Я просто не чувствую себя настолько старым, и мне не нравится так много сидеть», — поделился Эспозито.
«Конечно, мы могли бы что‑нибудь придумать. Профессор Икс не всегда был в инвалидном кресле, это часть развития его характера. Я думал об этом какое‑то время, но не очень долго. Может, меня когда‑нибудь посетит озарение», — продолжил актер.
Фанаты хотели бы увидеть в «Людях Икс» не только Эспозито, но и Дензела Вашингтона в роли Магнето, добавил ведущий.
«Да, это было бы здорово», — поддержал идею Эспозито.
В 2022 году звезда «Во все тяжкие» и «Пацанов» подтвердил, что обсуждал с Marvel возможное участие в одном из сериалов киновселенной. Скорее всего, тогда речь шла о появлении в «Локи». Публично же Эспозито уже выражал желание возглавить на экране интернат для мутантов со сверхспособностями и даже делился видением своего Чарльза Ксавьера.
«Я бы сыграл этого персонажа с силой, грацией и спокойствием. Кто‑то, кто контролирует хаос, но кто также способен поднимать настроение и вдохновлять», — представил образ актер.