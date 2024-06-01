Сотрудников «Крокуса» обвинили по делу о закрытых дверях перед терактом. Их вина под вопросом

По словам источника газеты, обвиняемые уверены, что двери были открыты, и указывают на то, что музыканты «Пикника» и другие зрители смогли выйти без препятствий. Погибшие просто не смогли покинуть зал из‑за вооруженных людей у них на пути, а сотрудники зала регулярно проходили инструктаж о действиях в случае пожаров, отмечает защита. Суд отпустил их под подписку о невыезде.