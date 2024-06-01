Сотрудников «Крокуса» обвинили по делу о закрытых дверях перед терактом. Их вина под вопросом

Двух сотрудников «Крокус Сити Холла» обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие не уверено в их виновности, узнал «Коммерсант».
О расследовании по уголовному делу стало известно из постановления суда в отношении Назримада Лутфуллои, соседа нападавших по хостелу. Согласно материалам дела, он перевел для террористов деньги из криптовалюты в рубли.
Источники «Коммерсанта», близкие к следствию, говорят, что в оказании небезопасных услуг обвинили двоих сотрудников «Крокуса». Поводом для этого стали закрытые пожарные выходы в концертном зале, уточняет издание. Следствие считает, что 80 человек не смогли выйти из здания и поэтому сгорели или задохнулись от угарного газа, прячась в помещениях, пишут журналисты.
Об обвиняемых известно мало. Пока они не признали вину, а среди них нет начальника пожарной команды концертного зала, утверждают собеседники издания. Ранее ТАСС писал, что с ним и ответственным за пожарную безопасность завели дело о халатности, а с последним даже проводили следственные действия.
По словам источника газеты, обвиняемые уверены, что двери были открыты, и указывают на то, что музыканты «Пикника» и другие зрители смогли выйти без препятствий. Погибшие просто не смогли покинуть зал из‑за вооруженных людей у них на пути, а сотрудники зала регулярно проходили инструктаж о действиях в случае пожаров, отмечает защита. Суд отпустил их под подписку о невыезде.
Ситуация также осложняется тем, что некоторые погибшие были найдены в помещениях «Крокус Экспо», у которого имеется свое руководство и свои ответственные за пожарную безопасность люди, обращает внимание «Коммерсант». По делу проведут пожарно-техническую экспертизу, обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встречных и устроила пожар. Кровля над концертным залом обрушилась. Атака унесла жизни 145 человек, среди них шесть детей, более 550 человек пострадали.