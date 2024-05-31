Адвокат семей жертв и семей пострадавших в теракте Игорь Трунов сказал РБК, что дело заведено по заявлению его подзащитных. По его словам, первое заявление было подано еще 8 апреля, а позже «по мере того, как разрасталась группа потерпевших, становилось больше и больше фактов, оснований для привлечения к ответственности по 238-й», появилось еще одно заявление с дополнительными аргументами, фото и видео, свидетельскими показаниями.