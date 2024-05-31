Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на постановление суда в отношении одного из обвиняемых в нападении.
Из документа следует, что дело завели еще в конце марта. «В одно производство с указанным уголовным делом (о теракте. — Прим. ред.) соединено уголовное дело, возбужденное 25 марта 2024 года, по части третьей статьи 238 УК России», — сказано там.
В тексте не уточняется, есть ли в рамках этого дела подозреваемые или обвиняемые. Часть третьей статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») предусматривает до пяти лет принудительных работ или до десяти лет лишения свободы.
Адвокат семей жертв и семей пострадавших в теракте Игорь Трунов сказал РБК, что дело заведено по заявлению его подзащитных. По его словам, первое заявление было подано еще 8 апреля, а позже «по мере того, как разрасталась группа потерпевших, становилось больше и больше фактов, оснований для привлечения к ответственности по 238-й», появилось еще одно заявление с дополнительными аргументами, фото и видео, свидетельскими показаниями.
В первоначальном заявлении пострадавшие отмечали, что занавес и кресла в зале загорелись в течение нескольких секунд после начала пожара, хотя по нормам они должны быть изготовлены из огнестойких материалов.
«На сегодняшний день непонятно, кто фигурант по этому делу, то есть привлекаются ли владельцы „Крокус Сити“ к ответственности. Вот этот вопрос нас волнует. Мы по этому поводу написали адвокатский запрос на прошлой неделе. Ждем ответ про детали, ждем постановления про возбуждение этого в этой части, так скажем», — цитирует слова Трунова РБК.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встречных и устроила пожар. Кровля над концертным залом обрушилась. Атака унесла жизни 145 человек, среди них шесть детей, более 550 человек пострадали.
Кроме уголовного дела о теракте также сообщалось о возбуждении дела о халатности (статья 293 УК). По нему подозреваемыми проходят ответственный за пожарную безопасность «Крокуса», а также начальник пожарной команды комплекса.
Правоохранители считают, что возможные нарушения пожарной безопасности в «Крокусе» могли усугубить ситуацию после поджога концертного зала. Некоторые очевидцы утверждали, что после поджога зала террористами не сработали системы автоматического пожаротушения, дымоудаления, не включилось аварийное освещение.