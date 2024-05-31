Дженнифер Лопес отменила гастрольный тур, чтобы «провести время с семьей»

Вчера в 01:58
Фото: jlo

Певица Дженнифер Лопес отменила гастрольный тур по Северной Америке, запланированный на лето 2024 года. Об этом сообщил NME.

Артистка объяснила отмену выступлений желанием «провести время с семьей». «Я убита горем и опустошена из‑за того, что подвожу вас», — обратилась к поклонникам Лопес.

В письме, направленном им, она подчеркнула, что не стала бы отменять гастроли, «если бы не чувствовала, что это абсолютно необходимо». Певица пообещала, что загладит свою вину перед фанатами в будущем.

Поклонники артистки заподозрили, что она отказалась от тура в связи с состоянием своего брака. Ранее в СМИ появились слухи, что Лопес разводится со своим мужем — актером и режиссером Беном Аффлеком.

Другой возможной причиной для отмены концертов могут быть низкие продажи билетов. Впрочем, издание Variety заявило, что причина не в этом, поскольку в Ньюарке, Орландо, Майами, Чикаго, Анахайме и Торонто билеты продавались весьма хорошо.

До этого, в марте, Лопес уже отменила семь выступлений, которые должны были войти в тур, якобы, из‑за «логистических сложностей». Кроме того, в апреле она переименовала шоу, чтобы стимулировать продажи билетов.

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