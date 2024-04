Билеты на тур Дженнифер Лопес плохо продаются. На фоне этого она незаметно переименовала шоу

Дженнифер Лопес сменила название своего тура по Северной Америке после отмены семи концертов, вызванных низкими продажами билетов. Если раньше программа называлась «This Is Me… Now» («Это я… Сейчас»), то теперь — «This Is Me… Live | The Greatest Hits» («Это я… Live | Величайшие хиты»), пишет Variety.