Билеты на тур Дженнифер Лопес плохо продаются. На фоне этого она незаметно переименовала шоу

Пластинка «This Is Me… Now» вышла в феврале и заняла 38-е место в чарте Billboard 200 — второй из девяти ее студийных альбомов, вышедший за пределы топ-10. Релиз стал мультимедийного проекта стоимостью 20 млн долларов, в который также входят тур и два фильма — «Это я… сейчас: История любви» и документалка «Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали».