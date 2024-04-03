Билеты на тур Дженнифер Лопес плохо продаются. На фоне этого она незаметно переименовала шоу

Дженнифер Лопес сменила название своего тура по Северной Америке после отмены семи концертов, вызванных низкими продажами билетов. Если раньше программа называлась «This Is Me… Now» («Это я… Сейчас»), то теперь — «This Is Me… Live | The Greatest Hits» («Это я… Live | Величайшие хиты»), пишет Variety.
Издание предполагает, что ребрендинг связан с изменением репертуара тура. Изначально он был посвящен песням с первого за пять лет альбома Лопес, а теперь — всей ее дискографии. Таким образом певица хочет продать концерты тем, кому новый релиз не приглянулся.
Некоторые площадки, где должна выступить Лопес, названия поменяли. Также реклама в соцсетях теперь появляется с новым заголовком.
Пластинка «This Is Me… Now» вышла в феврале и заняла 38-е место в чарте Billboard 200 — второй из девяти ее студийных альбомов, вышедший за пределы топ-10. Релиз стал мультимедийного проекта стоимостью 20 млн долларов, в который также входят тур и два фильма — «Это я… сейчас: История любви» и документалка «Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали».
24 мая на Netflix выйдет научно-фантастический триллер «Атлас», в котором Лопес сыграла главную роль. Сюжет рассказывает о блестящем аналитике данных Атлас Шепард, присоединяющейся к миссии по поимке сбежавшего робота, с которым у нее общее таинственное прошлое.