Первый канал возобновил вещание в Армении после выплаты 6400 долларов

31 мая 2024 в 22:02
Фото: Peter Geo/Unsplash

Первый канал возобновил вещание в Армении спустя несколько дней после блокировки. Об этом сообщил портал News.am со ссылкой на министра высокотехнологичной промышленности Мхитара Айрапетяна.

По его словам, канал выплатил долг телевещательной сети Армении в размере 6400 долларов. До этого Первый не погашал задолженность даже после многочисленных уведомлений.

«Это грустный факт. Ведь сфера находится в сложной и довольно уязвимой ситуации, в том числе, из‑за сложностей, связанных с рекламным рынком», — отметил Айрапетян.

Он подчеркнул, что Армению будет и в дальнейшем применять санкции против тех телекомпаний, которые не будут выполнять финансовые обязательства. Это коснется не только российских каналов, но и армянских.

О приостановке вещания Первого канала в Армении стало известно 28 мая. Тогда Мхитар Айрапетян заявил, что канал накопил задолженность за 2,5 месяца.

На сегодняшний день в общественный мультиплекс в Армении входят три российских телеканала. Помимо Первого, жители страны также могут смотреть «РТР Планета» и «Россия Культура».

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