Первый канал возобновил вещание в Армении после выплаты 6400 долларов

Первый канал возобновил вещание в Армении спустя несколько дней после блокировки. Об этом сообщил портал News.am со ссылкой на министра высокотехнологичной промышленности Мхитара Айрапетяна.
По его словам, канал выплатил долг телевещательной сети Армении в размере 6400 долларов. До этого Первый не погашал задолженность даже после многочисленных уведомлений.
«Это грустный факт. Ведь сфера находится в сложной и довольно уязвимой ситуации, в том числе, из‑за сложностей, связанных с рекламным рынком», — отметил Айрапетян.
Он подчеркнул, что Армению будет и в дальнейшем применять санкции против тех телекомпаний, которые не будут выполнять финансовые обязательства. Это коснется не только российских каналов, но и армянских.
О приостановке вещания Первого канала в Армении стало известно 28 мая. Тогда Мхитар Айрапетян заявил, что канал накопил задолженность за 2,5 месяца.
На сегодняшний день в общественный мультиплекс в Армении входят три российских телеканала. Помимо Первого, жители страны также могут смотреть «РТР Планета» и «Россия Культура».