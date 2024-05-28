В Армении приостановили вещание Первого канала из‑за задолженности

В Армении приостановили вещание Первого канала из‑за неоплаты долга. Об этом сообщил Armen Press со ссылкой на министра высокотехнологической промышленности Армении Мхитара Айрапетяна.
Он рассказал, что Первый канал не выполнил свои обязательства по договору и накопил задолженность за 2,5 месяца. В связи с этим Армения отключила вещание канала на своей территории до внесения необходимой выплаты.
Власти Армении требуют полного погашения задолженности. Какую именно сумму задолжала российская стороны, министр не уточнил.
В общественный мультиплекс в Армении входят три российских телеканала. Помимо Первого, жители страны также могут смотреть «РТР-Планета» и «Россия-Культура».
Ранее в Армении блокировали трансляции политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Причиной стали «постоянные нарушения» в эфире.