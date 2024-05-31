Variety: прокатчики в США могут опасаться нашумевшего «Ученика», показывающего Трампа в дурном свете

«Любая компания, которая желает продаться или слиться с другой, будет сомневаться [в поддержке фильма], поскольку есть вероятность, что регулирующие органы [Трампа] примут меры в случае его избрания», — сказал один из руководителей прокатной фирмы. Таковыми являются Sony и Warner Bros. Discovery, свои причины остаться в стороне есть и у Disney. Одной из компаний, которая может быть заинтересована, может быть Comcast (владеет Universal и Focus), но есть опасения отвернуть от себя значительную часть американских граждан.