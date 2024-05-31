Variety: прокатчики в США могут опасаться нашумевшего «Ученика», показывающего Трампа в дурном свете

Спустя две недели после премьеры в Каннах нашумевший фильм «Ученик», показывающий американского экс-президента Дональда Трампа в дурном свете, не нашел прокатчика в США. Источники Variety сообщили, что студии могут опасаться отмщения, если бизнесмен вновь займет кресло главы государства.
Несмотря на восьмиминутные овации на Каннском кинофестивале, положительные отзывы кинокритиков, огромное внимание прессы и звездный актерский состав (Себастьян Стэн и Джереми Стронг) лента все еще ничейная, пишет издание. Его источники утверждают, что есть несколько потенциальных покупателей от кинотеатров и стримингов, но в торгах они не участвуют. Заполучить «Ученика» не пытаются ни крупные студии (Disney и Universal), ни инди-дистрибьюторы (Neon).
Команда создателей «Ученика» считает, их трудности с заключением прокатной сделки аналогичны цензуре. По ее мнению, компании опасаются, что выпуск фильма может превратить их во врагов потенциального президента. В противном случае, предположили создатели, прокатчики боятся проблем в случае победы Трампа на выборах.
«Любая компания, которая желает продаться или слиться с другой, будет сомневаться [в поддержке фильма], поскольку есть вероятность, что регулирующие органы [Трампа] примут меры в случае его избрания», — сказал один из руководителей прокатной фирмы. Таковыми являются Sony и Warner Bros. Discovery, свои причины остаться в стороне есть и у Disney. Одной из компаний, которая может быть заинтересована, может быть Comcast (владеет Universal и Focus), но есть опасения отвернуть от себя значительную часть американских граждан.
Некоторым американским дистрибьюторам фильм просто не понравился, пишет Variety. Неназванная компания, приобретающая престижные фильмы на фестивалях, отказалась от участия в торгах, увидев в «Ученике» похож лишенный оригинальности телефильм. Еще один прокатчик посчитал, что лента слишком очеловечивает Трампа. Другой потенциальный покупатель остался в стороне по нескольким причинам: фильм не говорит ничего нового об отношениях Трампа с его юристов Роем Коном; выпуск в кинотеатрах потребует слишком больших юридических ресурсов.
«Ученика» снял иранский режиссер Али Аббаси. Фильм рассказывает о молодом бизнесмене Дональде Трампе и его строительном бизнесе в Нью-Йорке 80-х. Лента начинается с заявления о том, что изображаемые события вымышлены.