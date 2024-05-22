Команда Трампа собирается подать в суд на авторов байопика «Ученик» из‑за сцены с насилием

Осторожно, спойлеры к фильму «Ученик»!
Представитель предвыборного штаба Трампа заявил, что они подадут судебный иск, «чтобы опровергнуть вопиюще ложные утверждения этих притворных режиссеров». В ленте есть сцена, в которой Трамп в исполнении Себастьяна Стэна толкает свою первую жену Ивану на землю и насилует ее.
«Этот мусор — чистая выдумка, которая придает сенсационный характер лжи, которая уже давно развенчана. Как и незаконные судебные процессы над Байденом, это вмешательство в выборы со стороны голливудской элиты, которая знает, что президент Трамп снова займет Белый дом и победит их кандидата, потому что ничего из того, что они делали, не сработало», — заявил Стивен Чун.
Он также назвал фильм «чистой злонамеренной клеветой». «Он не должен увидеть свет и не заслуживает даже места в разделе со скидками в скоро закрывающемся магазине, ему место в мусорном контейнере», — добавил Чун.
Премьера «Ученики» Али Аббаси состоялась 20 мая на Каннском кинофестивале, где ему аплодировали стоя в течение восьми минут. Лента начинается с заявления о том, что изображаемые события вымышлены.