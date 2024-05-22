Команда Трампа собирается подать в суд на авторов байопика «Ученик» из‑за сцены с насилием

«Этот мусор — чистая выдумка, которая придает сенсационный характер лжи, которая уже давно развенчана. Как и незаконные судебные процессы над Байденом, это вмешательство в выборы со стороны голливудской элиты, которая знает, что президент Трамп снова займет Белый дом и победит их кандидата, потому что ничего из того, что они делали, не сработало», — заявил Стивен Чун.