Во Франции выпустили водку, настоянную на настоящем метеорите

Французская винокурня Pegasus выпустила водку, настоянную на настоящем метеорите. Об этом сообщает Oddity Central.
Продукт ультрапремиум-класса получил название Shooting Star («Падающая звезда»). Всего было выпущено 4806 бутылок, которые предназначаются для американского рынка. Стоимость каждой — от 180 до 200 долларов.
Shooting Star Vodka производится из органической пшеницы и растительных ингредиентов из Франции, дистиллированных по самой передовой технологии iStill. В напиток добавляют чистую родниковую воду из колодца, вырытого на глубине 150 метров под заводом Pegasus в Бургундии.
Однако самое важное отличие напитка в том, что настаивается он на настоящем метеорите. В течение года водку держат в специальных терракотовых бочках с подвешенными посередине кусочками звездных камней. Поскольку они частично растворяются в напитке, у водки появляется минеральный вкус, утверждают создатели.
«Присутствие хондрита, минерала, уникального для метеоритов, придает конечному продукту уникальный минеральный вкус, который дополняет существующую гладкую и изысканную текстуру, характеризующую нашу водку», — отметил гендиректор Pegasus Максим Жирарден.
Несколько лет назад американские ученые научились создавать водку из воды и воздуха при помощи электричества. Мало того что для нее не нужны огромные посевы зерновых, так еще и ее производство очищает атмосферу.