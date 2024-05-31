В Мурманской области у браконьера изъяли камчатского краба на 12 млн рублей

В апреле 2021 года мужчина отправился в Мурманск. На побережье Кольского залива Баренцева моря он выловил 753 камчатских краба, после чего перевез в ангар под деревней Вартемяги в Ленобласти 26 мешков, наполненных сыроморожеными комплектами конечностей краба, общим весом 809,5 кг.