В Мурманской области у браконьера изъяли камчатского краба на 12 млн рублей

В Мурманской области сотрудники пограничного управления ФСБ изъяли у браконьеров более 730 кг камчатского краба. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления.
Браконьера задержали на выезде из Мурманской области. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам РФ, составил свыше 12 млн рублей.
В погрануправлении рассказали, что у браконьера изъяли 685 секций и 90 брикетов с мясом камчатского краба общим весом более 730 кг. На грузовик и полуприцеп задержанного был наложен арест.
Летом прошлого года Выборгский районный суд Петербурга оштрафовал местного жителя Игоря Кухарского на 10,8 млн рублей за ловлю камчатского краба.
В апреле 2021 года мужчина отправился в Мурманск. На побережье Кольского залива Баренцева моря он выловил 753 камчатских краба, после чего перевез в ангар под деревней Вартемяги в Ленобласти 26 мешков, наполненных сыроморожеными комплектами конечностей краба, общим весом 809,5 кг.