Петербуржца оштрафовали на 10,8 млн рублей за вылов камчатских крабов

Выборгский районный суд Петербурга оштрафовал местного жителя Игоря Кухарского на 10,8 млн рублей за ловлю камчатского краба. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
В апреле 2021 года мужчина отправился в Мурманск. На побережье Кольского залива Баренцева моря он выловил 753 камчатских краба, после чего перевез в ангар под деревней Вартемяги в Ленобласти 26 мешков, наполненных сыроморожеными комплектами конечностей краба, общим весом 809,5 килограмма.
Изначально суд в Мурманске оштрафовал Кухарского на 584 тыс. рублей за нарушение правил добычи водных биологических ресурсов. Однако позже первый заместитель военного прокурора Северного флота подал иск с требованием взыскать с него еще 10,8 млн рублей.
Он рассчитал такую сумму исходя из установленной правительством стоимости за один экземпляр краба независимо от размера и веса — 7184 рубля. Однако сумма была увеличена в два раза, так как преступление было совершено в запрещенный период или в запрещенных для рыболовства районах.
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