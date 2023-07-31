Петербуржца оштрафовали на 10,8 млн рублей за вылов камчатских крабов

Он рассчитал такую сумму исходя из установленной правительством стоимости за один экземпляр краба независимо от размера и веса — 7184 рубля. Однако сумма была увеличена в два раза, так как преступление было совершено в запрещенный период или в запрещенных для рыболовства районах.