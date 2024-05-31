«Летучий корабль» Ильи Учителя выйдет в Okko 6 июня

6 июня в Okko выйдет романтическая сказка «Летучий корабль». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
По сюжету фильма царь хочет выдать дочь Забаву замуж за богатого Поля, но та «хочет только по любви». Неожиданно царевна знакомится с простым матросом Иваном, что может помешать Полю заполучить корону. Иван решает построить летучий корабль, чтобы улететь подальше вместе с возлюбленной, но у его планов есть противники.
Главные роли сыграли Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина и Леонид Ярмольник. Режиссером выступил Илья Учитель.
«В прекрасной истории с „Летучим кораблем“, как и с другими современными ремейками, я вижу некую преемственность поколений. Наши дети с удовольствием смотрят те же истории, которые когда‑то впечатляли нас, мы слушаем одни и те же песни, смеемся над теми же шутками и, затаив дыхание, наблюдаем за драматическими поворотами сюжета. Присутствие на нашей платформе подобных проектов — это неотъемлемая часть нашей миссии и стратегии», — сказала заместитель генерального директора Okko Эльвира Дмитриевская.
«Летучий корабль» заработал в российском прокате более 1 млрд рублей. Ленте удалось преодолеть этот показатель на 40-й день проката. Таким образом, фильм Учителя стал 27-й российской картиной, которой удалось собрать миллиард в отечественном прокате. В 2024 году более 1 млрд рублей заработали фильмы «Холоп-2», «Бременские музыканты», «Мастер и Маргарита», «Лед-3», а также мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли».