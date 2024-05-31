«Летучий корабль» Ильи Учителя выйдет в Okko 6 июня

«В прекрасной истории с „Летучим кораблем“, как и с другими современными ремейками, я вижу некую преемственность поколений. Наши дети с удовольствием смотрят те же истории, которые когда‑то впечатляли нас, мы слушаем одни и те же песни, смеемся над теми же шутками и, затаив дыхание, наблюдаем за драматическими поворотами сюжета. Присутствие на нашей платформе подобных проектов — это неотъемлемая часть нашей миссии и стратегии», — сказала заместитель генерального директора Okko Эльвира Дмитриевская.