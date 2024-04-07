СК возбудил уголовное дело о халатности после теракта в «Крокусе»

В правоохранительных органах говорили ТАСС, что стены зала в «Крокусе» могли быть отделаны материалом, который способствовал распространению пожара. Причем этот материал также мог быть токсичным и при горении выделять ядовитый дым. Представители Crocus Group это отрицают. По их словам, зал был построен по всем стандартам качества, а следствию предоставлена соответствующая документация.