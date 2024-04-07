СК возбудил уголовное дело о халатности после теракта в «Крокусе»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (статья 293 УК) после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В халатности подозревают ответственного за пожарную безопасность «Крокуса», а также начальника пожарной команды комплекса. Оба находятся под подпиской о невыезде.
Дело связано с возможными нарушениями пожарной безопасности в «Крокусе», которые могли усугубить ситуацию после поджога концертного зала, уточнили правоохранители.
Некоторые очевидцы утверждали, что после поджога зала террористами не сработали системы автоматического пожаротушения, дымоудаления, не включилось аварийное освещение.
В правоохранительных органах говорили ТАСС, что стены зала в «Крокусе» могли быть отделаны материалом, который способствовал распространению пожара. Причем этот материал также мог быть токсичным и при горении выделять ядовитый дым. Представители Crocus Group это отрицают. По их словам, зал был построен по всем стандартам качества, а следствию предоставлена соответствующая документация.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встречных и устроила пожар. Кровля над концертным залом обрушилась. По последним данным, атака унесла жизни 145 человек, среди них 6 детей, более 550 человек пострадали.