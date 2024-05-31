На солиста Little Big Илью Прусикина* составили протокол об отсутствии плашки иностранного агента

На фронтмена поп-группы Little Big Илью Прусикина* составили протокол об отсутствии плашки иностранного агента. Об этом сообщила «Медиазона»* со ссылкой на данные Сосновоборского районного суда Ленинградской области.
Как отмечает издание, ни Прусикин, ни его коллектив не ставит маркировки иноагентов под своими публикациями в соцсетях. При этом, какой именно пост послужил поводом для составления протокола, неизвестно.
Вокалиста Little Big признали иноагентом в январе 2023 года. Минюст объяснил внесение Прусикина в список тем, что он «получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти».
После начала боевых действий на территории Украины музыкант вместе с другой участницей Little Big Соней Таюрской уехал в США. В июне 2022-го они выпустили антивоенную песню «Generation Cancellation», а в описании к клипу призвали остановить военные действия на территории Украины.
* Илья Прусикин и «Медиазона» внесены Минюстом в реестр иноагентов.