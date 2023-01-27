Cолист группы Little Big Илья Прусикин признан иноагентом

Такое решение Минюст объяснил тем, что Прусикин «получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти». Кроме того, на сайте ведомства уточняется, что музыкант живет не в России.