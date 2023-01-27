Cолист группы Little Big Илья Прусикин признан иноагентом

Минюст признал иностранным агентом солиста группы Little Big Илью Прусикина. Его имя появилось в соответствующем реестре на сайте ведомства.
Такое решение Минюст объяснил тем, что Прусикин «получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти». Кроме того, на сайте ведомства уточняется, что музыкант живет не в России.
Помимо Прусикина список иноагентов пополнили:
- активистка и писательница Дарья Серенко;
- журналист Фидель Агумава;
- официальный представитель далай-ламы XIV в России Эрдни Омбадыков;
- татарский правозащитник Рафис Кашапов;
- ООО «Философия ненасилия»;
- Фонд развития цифровых прав.
После начала российской спецоперации на Украине Илья Прусикин вместе с другой участницей Little Big Соней Таюрской уехали в США. В июне 2022-го они выпустили антивоенную песню «Generation Cancellation», а в описании к клипу призвали остановить военные действия на территории Украины.
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