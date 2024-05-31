Госдума рассмотрит законопроект о полном запрете продажи вейпов

В Госдуме рассмотрят законопроект о полном запрете в России никотиновых и безникотиновых вейпов. Об этом сообщил ТАСС.
По данным авторов документа, количество подростков, использующих вейпы, с 2011 по 2023 год выросло в 10 раз. Вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, «однако он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей», говорится в пояснительной записке.
Депутаты уверены, что даже безникотиновые жидкости для вейпов не безвредны, так как включают глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и загустители. Вдыхание этих веществ, по их мнению, может привести к тяжелым заболеваниям легких.
«[Мы] все чаще наблюдаем, как эта дрянь — вейпы — чрезвычайно активно внедряется в жизнь нашего общества и на сегодняшний день стала фактически навязанной извне субкультурой. Причем это происходит за счет здоровья наших граждан и особенно наших детей. Ведь вред колоссальный. Практически ежедневно в новостных сводках мелькают трагические инциденты, связанные с употреблением вейпов, чаще всего несовершеннолетними», — сказал ТАСС Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
О том, что депутаты от партий ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди» создали законопроект о полном запрете продажи вейпов, стало известно в апреле 2024 года.