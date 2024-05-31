Госдума рассмотрит законопроект о полном запрете продажи вейпов

«[Мы] все чаще наблюдаем, как эта дрянь — вейпы — чрезвычайно активно внедряется в жизнь нашего общества и на сегодняшний день стала фактически навязанной извне субкультурой. Причем это происходит за счет здоровья наших граждан и особенно наших детей. Ведь вред колоссальный. Практически ежедневно в новостных сводках мелькают трагические инциденты, связанные с употреблением вейпов, чаще всего несовершеннолетними», — сказал ТАСС Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.