В Госдуме разрабатывают законопроект о полном запрете продажи вейпов

Депутаты от партий ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» создали законопроект о полном запрете продажи вейпов. Документ передали журналистам ТАСС.
«Запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки», — сказано в тексте законопроекта.
По словам одного из разработчиков инициативы Ярослава Нилова, сейчас они собирают подписи и консультируются по тексту, позже документ внесут на рассмотрение.
Необходимость запрета парламентарии объясняют данными исследования, согласно которым число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом.
В пояснительной записке сказано, что вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, «однако он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей».
«Врачи даже выделяют особое заболевание — вейп-ассоциированное повреждение легких, напоминающее по симптомам и проявлениям пневмонию. У курящих электронные сигареты, как и у обычных курящих, также формируется никотиновая зависимость», — отмечают авторы законопроекта.
Они также подчеркивают, что даже безникотиновые жидкости для вейпов небезвредны, ведь входящие в состав глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и загустители могут при вдыхании в виде пара привести к тяжелым заболеваниям легких.
Депутаты также обращают внимание на многообразие запретов в этой сфере, но, по их мнению, эти нормы легко обойти, а на продажу несовершеннолетним они в целом не повлияли.
«В целях народосбережения полагаем необходимым установить на федеральном уровне полный запрет на продажу вейпов. Хотя такой запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, однако сохранение здоровья нации, особенно молодежи, значительно важнее для будущего нашей страны», — заканчивается пояснительная записка.