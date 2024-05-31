Анапу лишили статуса города

В мае море в районе Анапы заполонили сотни медуз. Из‑за них вода стала похожа на желе. «Большая концентрация у береговой линии может объясняться действием активных штормов, которые наблюдались накануне, и от ветра, который их концертирует или прибивает к берегу», — отметил биолог.