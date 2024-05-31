Анапу лишили статуса города

31 мая 2024 в 09:37
Фото: Ekaterina Vyunnik/Unsplash

Депутаты Краснодарского края лишили Анапу статуса города. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.

По словам председателя комитета по вопросам местного самоуправления Андрея Дорошева, законопроект был разработан в связи с определением федеральным законодательством критериев городского округа.

Речь идет о доле городского населения, площади территории городского округа и плотности населения. При несоответствии указанным критериям городские округа наделяются статусом муниципального округа.

В пресс-службе уточнили, что наделение города таким статусом не означает досрочное прекращение полномочий органом местного самоуправления.

В мае море в районе Анапы заполонили сотни медуз. Из‑за них вода стала похожа на желе. «Большая концентрация у береговой линии может объясняться действием активных штормов, которые наблюдались накануне, и от ветра, который их концертирует или прибивает к берегу», — отметил биолог.

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