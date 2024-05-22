В Анапе море заполонили медузы. Из‑за них вода похожа на желе

На роликах в соцсетях пользователи плывут по морю, покрытому белой пленкой. При рассмотрении оказывается, что это не пленка и не дым, а полчища медуз. Судя по роликам, там находятся аурелии, наименее опасный вид этих животных. Обычно их размер варьируется от 5 до 20 сантиметров, а под их куполом находятся нитевидные щупальца со стрекательными клетками.