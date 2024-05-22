В Анапе море заполонили медузы. Из‑за них вода похожа на желе

В море в районе Анапы наблюдается большое число медуз. Местные жители говорят, что вода теперь похожа на желе. Об этом пишет РИА «Новости».
На роликах в соцсетях пользователи плывут по морю, покрытому белой пленкой. При рассмотрении оказывается, что это не пленка и не дым, а полчища медуз. Судя по роликам, там находятся аурелии, наименее опасный вид этих животных. Обычно их размер варьируется от 5 до 20 сантиметров, а под их куполом находятся нитевидные щупальца со стрекательными клетками.
Как объясняет завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Абрамчук, явление объясняется погодными условиями: штормом, ветром с моря и низкой температурой воды в регионе.
«Большая концентрация у береговой линии может объясняться действием активных штормов, которые наблюдались накануне, и от ветра, который их концертирует или прибивает к берегу», — говорит он.
Биолог отмечает, что медуз лучше не трогать: «Конечно же, нежелательно их трогать, потому что при контакте, в частности, к примеру, с медузой ризостомой, или корнерот, они способны оставлять на теле человека определенные ожоги».
Также Абрамчук пояснил, что в глобальном смысле никаких экологических последствий у этого нет. По его словам, это явление ежегодно и системно наблюдается в Краснодарском крае.