Гай Ричи поставит сериал о молодом Шерлоке Холмсе

Британский режиссер Гай Ричи, известный по фильмам «Карты, деньги, два ствола» и «Джентльмены», поставит сериал о молодом Шерлоке Холмсе для стримингового сервиса Prime Video. Об этом сообщил Variety.
Шоу будет основано на романах Энди Лейна «Молодой Шерлок Холмс». Главную роль в экранизации исполнит Хиро Файнс Тиффин, которого можно было увидеть в «Министерстве неджентльменских дел» Ричи.
В сериале будет восемь эпизодов. Ричи выступит исполнительным продюсером проекта и срежиссирует его серии. Ранее режиссер уже выпускал фильмы о Шерлоке Холмсе в 2009 и 2011 годах — в них знаменитого сыщика сыграл Роберт Дауни-мл.
«В „Молодом Шерлоке“ мы увидим захватывающую новую версию детектива, которого, как кажется, все же знают. Но мы покажем его таким, каким никто не представлял», — пообещал Ричи.
Кинематографист подчеркнул, что намерен «раскрыть тайну этого загадочного персонажа, выяснить, что им движет, и узнать, как он стал гением, которого мы все любим».
Сценаристом, шоураннером и еще одним исполнительным продюсером сериала станет Мэттью Паркхилл. Также над шоу будут работать Саймон Келтон из Inspirational Entertainment, Айвен Аткинсон и Симон Максвелл из Motive Pictures, Дхана Гилберт, Колин Уилсон и Марк Рестегини из Amazon.
Писатель Энди Лейн выпустил восемь книг из серии «Юный Шерлок Холмс». Последняя из них вышла в 2015 году. Романы рассказали о 19-летнем детективе, созданном Артуром Конан Дойлом.