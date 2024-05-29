Николь Кидман закрутила роман с Заком Эфроном в трейлере комедии «Семейная интрижка»

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер комедии «Семейная интрижка» («A Family Affair»), в которой снялись Николь Кидман («Отыграть назад»), Зак Эфрон («Папе снова 17»), Джоуи Кинг («Притворство»), Лиза Коши («Кошки-мышки») и Кэти Бейтс («Мизери»).
Фильм снял режиссер Ричард ЛаГравенес, известный по лентам «Писатели свободы» и «P.S. Я люблю тебя». Он рассказал историю девушки, чья мать влюбилась в ненавистного ей начальника.
Сценарий ленты написала Кэрри Соломон, которая будет работать над приквелом «Одиннадцати друзей Оушена». Она поделилась историей о «трудностях любви, секса и самоидентификации».
Неожиданную пару в фильме сыграли Кидман и Эфрон. Кинг предстала в роли дочери героини Кидман. Трейлер продемонстрировал, что девушка была в шоке от новости о новом романе матери.
«Я просто не хочу, чтобы ее кто‑то обидел. Она моя мама», — говорит она в ролике. «Твоя мама? Она также может быть женщиной. Это ее жизнь», — отвечает ей персонаж Кэти Бейтс.
Премьера комедии на Netflix состоится 28 июня.