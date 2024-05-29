Вышел трейлер третьего сезона «Медведя»

Сегодня в 21:24
Фото: FX Networks/YouTube

На ютуб-канале FX Networks появился трейлер третьего сезона сериала «Медведь». Премьера всех десяти новых серий состоится на Hulu 27 июня.

По сюжету Карми, Ричи и Сидни начинают работать в новом ресторане. При этом команда пытается соответствовать все более строгим требованиям Карми (в трейлере он делится списком вещей, которые «не подлежат обсуждению).

Ранее в СМИ появилась информация, что сериал незаметно продлили на четвертый сезон. По данным Deadline, четвертый сезон снимали одновременно с третьим. Это позволило снизить затраты на производство.

После дебюта в 2022 году сериал стал самым просматриваемым на канале FX. Первый сезон был номинирован сразу на тринадцать «Эмми», в том числе как лучший комедийный сериал.

«Медведь» рассказывает историю отмеченного наградами шеф-повара из Нью-Йорка, который возвращается в свой родной город Чикаго, чтобы возродить убыточную закусочную покойного брата. В главных ролях снимаются Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие»), Эбон Мосс-Бахрах («Каратель») и Айо Эдебири («Большой рот»).

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