Приложение «Клуба романтики» внесли в реестр запрещенных сайтов

Роскомнадзор внес приложение игры «Клуб романтики» в реестр сайтов, содержащих запрещенную информацию.
Ссылку на приложение в Google Play и и App Store добавили в реестр в соответствии с федеральным законом об информации. Попадание ссылки на приложение в реестр не означает его блокировку.
По данным «Осторожно, новости», в последнем обновлении игры добавили возможность выбора ориентации персонажа в новелле «Семь братьев».
«Первокурсница, живущая в братстве университета Лиги Плюща, — ты не так проста, как кажешься, но у семи братьев тоже есть секреты. В клубе „Роузвуд“ нет невинных… а понятие вины субъективно», — говорится в ее описании.
«Клуб романтики» — приложение с коллекцией визуальных новелл, в которых можно делать выбор. «Афиша Daily» рассказывала, как подростки стали ими интересоваться и почему от них так сложно оторваться.