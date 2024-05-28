Мультипликатор Гарри Бардин с помощью краудфандинга собрал 50% денег на свой новый фильм

Российский режиссер-мультипликатор Гарри Бардин собрал с помощью краудфандинга половину суммы, требуемой ему для создания нового фильма «Плач на все времена». Об этом свидетельствуют данные портала Planeta.ru.
Согласно им, за два месяца Бардин получил более 1,5 млн рублей. Кинематографиста поддержали свыше 550 человек. При этом два человека внесли в бюджет будущей картины по 300 тыс. рублей.
Остальные поклонники художника ограничились менее внушительными вкладами — от 100 до 25 тыс. рублей. Это позволило создать куклы и декорации к ленте. «В скором времени мы приступаем к съемкам», — поделилась команда Бардина.
Сам режиссер назвал «Плач на все времена» своей мечтой. «Вы же не хотите, чтобы я вам показал полфильма? Поэтому если есть возможность, то я был бы очень признателен, чтобы вы продолжили помощь», — сказал кинематографист.
Ранее Бардин уже сообщал, что смог записать музыку к будущей ленте, в том числе — партию хора. Краудфандинговый сбор на новый фильм мультипликатора продлится до 1 августа.
Гарри Бардин — один из самых известных и успешных российских мультипликаторов, обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. За свою карьеру в качестве режиссера он выпустил 25 картин, в том числе такие шедевры как «Адажио», «Летучий корабль» и «Выкрутасы».