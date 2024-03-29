В Армении запретили трансляцию программ Владимира Соловьева

В Армении запретили трансляцию передач «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» в мультиплексе телеканала «РТР Планета». Об этом сообщил замминистра высокотехнологической промышленности республики Авет Погосян.
В качестве причины запрета он сослался постоянные нарушения статей 5 и 6 соглашения «О сотрудничестве в сфере массовых телекоммуникаций между правительством Республики Армения и правительством Российской Федерации».
Статья 5 подразумевает среди прочего «исключение программ оскорбительного содержания в отношении народов и национальных ценностей», а также «исключение вмешательства в предвыборные кампании и во внутриполитическую жизнь». Статья 6 требует «уважения правил во время национальных праздников и памятных дат» и «соблюдения общих правил во время военного и чрезвычайного положений».
В марте 2022 года YouTube заблокировал каналы «Соловьев Live» и «Вечер с Владимиром Соловьевым» на YouTube. Причиной были названы нарушения условий использования платформы.