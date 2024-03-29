В Армении запретили трансляцию программ Владимира Соловьева

Статья 5 подразумевает среди прочего «исключение программ оскорбительного содержания в отношении народов и национальных ценностей», а также «исключение вмешательства в предвыборные кампании и во внутриполитическую жизнь». Статья 6 требует «уважения правил во время национальных праздников и памятных дат» и «соблюдения общих правил во время военного и чрезвычайного положений».