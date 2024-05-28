Джордж Мартин рассказал, что думает о современных экранизациях книг. В частности, о «Сегуне»

Американский писатель Джордж Мартин, создатель фанастического цикла «Песнь льда и пламени», поделился в своем блоге мыслями о современных экранизациях книг.
Он заявил, что в последние годы сценаристы и продюсеры все чаще пытаются «взять отличные истории и сделать их своими собственными». По мнению Мартина, у кинематографистов почти никогда не получается сделать экранизации лучше литературного источника.
«Кажется, неважно, кем написан материал — Стэном Ли, Чарльзом Диккенсом, Иэном Флемингом, Роальдом Далем, Урсулой К. Ле Гуин, Толкином, Марком Твеном, Рэймондом Чендлером, Джейн Остин или кем угодно другим. Не имеет значения, насколько велик автор, насколько хороша книга, всегда находится кто‑то, кто умает, что может ее улучшить», — написал автор.
Писатель убежден, что в 95% случаев кинематографисты только портят исходный текст в попытках сделать его интереснее для зрителей. «Изредка хотя мы получаем по-настоящему хорошую адаптацию отличной книги, и когда это случается, это стоит аплодисментов», — написал Мартин.
В качестве примера он привел новый сериал «Сегун» по одноименному роману Джеймса Клавелла. Мартин признался, что сперва не понимал, зачем снимать свежую экранизацию, если предыдущая уже была удачной.
«Тем не менее, я рад, что они ее сделали. Новый „Сегун“ великолепен. Вы спросите, лучше ли версии Чемберлена? Я не знаю. Я не смотрел мини-сериал 1980 года с 1980 года. Он тоже был отличным», — отметил писатель.
Мартин добавил, что сериалы имеют существенные различия, но каждый из них «по-своему верен роману Клавелла». «Я думаю, автор был бы доволен. Как старые, так и новые сценаристы отдали должное исходному материалы и предложили потрясающую адаптацию, сопротивляясь желанию „сделать все по-своему“», — подчеркнул он.
Писатель предложил поклонникам самим оценить «Сегуна» и выразил надежду, что та же группа авторов снимет экранизации других романов Клавелла.