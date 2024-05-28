Джордж Мартин рассказал, что думает о современных экранизациях книг. В частности, о «Сегуне»

«Тем не менее, я рад, что они ее сделали. Новый „Сегун“ великолепен. Вы спросите, лучше ли версии Чемберлена? Я не знаю. Я не смотрел мини-сериал 1980 года с 1980 года. Он тоже был отличным», — отметил писатель.