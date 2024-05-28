Босс Netflix считает, что ИИ может лишить работы часть сценаристов, но если будет в толковых руках

«Масштабные сцены не вытеснили натурные съемки. Сценаристы, режиссеры, редакторы будут использовать ИИ как инструмент, позволяющий лучше выполнять свою работу и делать все более эффективно и результативно. А в лучшем случае — показать на экране то, что было бы невозможно сделать», — уверен Сарандос.