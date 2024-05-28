Босс Netflix считает, что ИИ может лишить работы часть сценаристов, но если будет в толковых руках

Сооснователь Netflix Тед Сарандос сомневается, что искусственный интеллект отберет рабочие места у профессионалов в Голливуде, но есть исключения. Бизнесмен поразмышлял о будущем технологии в интервью The New York Times.
«Я не верю, что программа искусственного интеллекта напишет сценарий лучше, чем великий писатель, или заменит великолепную игру [актера], а мы не заметим разницу», — сказал Сарандос.
По его мнению, сама технология не угрожает работе сценариста, а вот человек, который научится использовать ИИ по максимуму, может занять рабочее место. Сарандос назвал ИИ «естественным развитием вещей, которые происходят сегодня в творческом пространстве».
«Масштабные сцены не вытеснили натурные съемки. Сценаристы, режиссеры, редакторы будут использовать ИИ как инструмент, позволяющий лучше выполнять свою работу и делать все более эффективно и результативно. А в лучшем случае — показать на экране то, что было бы невозможно сделать», — уверен Сарандос.
Мысли Сарандоса не слишком далеки от того, что сказал прошлым летом режиссер Джеймс Кэмерон. Создатель «Аватара» выразил сомнение в способности ботов с искусственным интеллектом написать «хорошую историю».