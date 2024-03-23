В хорроре «Поздний вечер с дьяволом» использовали сгенерированные изображения. Зрители расстроены

Режиссеры Кейрнс выпустили заявление в связи с критикой. «Совместно с нашей замечательной командой дизайнеров, которые неустанно работали над тем, чтобы придать этому фильму знакомую всем эстетику 70-х годов, мы экспериментировали с искусственным интеллектом для трех неподвижных изображений, которые затем отредактировали и включили в фильм в виде очень коротких вставок», — заявили они.