В хорроре «Поздний вечер с дьяволом» использовали сгенерированные изображения. Зрители расстроены

Режиссеры хоррора «Поздний вечер с дьяволом» Кэмерон и Колин Кейрнс создали с помощью искусственного интеллекта три статичных изображения, которые использовались в ленте. Творческое решение разочаровало зрителей, которые из‑за этого поставили фильму низкие оценки.
19 марта пользователь Letterboxd под ником Gizmo выложил обзор на «Поздний вечер» с претензией: «Я не смог насладиться потрясающими перформансами и продуманным финалом [из‑за использования в фильме ИИ]». Негодованием поделились и пользователи твиттера (сейчас называется X): «Мое маленькое сердце разбилось, когда я сегодня вечером смотрел „Поздний вечер с дьяволом“».
«Поздний вечер с дьяволом» рассказывает о ведущем ток-шоу, которого сыграл Давид Дастмалчян. По сюжету телеведущий показывает в прямом эфире сатанинский инцидент. Большая часть фильма — это необработанные кадры из вымышленной трансляции Хэллоуина 1977 года, в которых используются декорации и костюмы того времени.
Режиссеры Кейрнс выпустили заявление в связи с критикой. «Совместно с нашей замечательной командой дизайнеров, которые неустанно работали над тем, чтобы придать этому фильму знакомую всем эстетику 70-х годов, мы экспериментировали с искусственным интеллектом для трех неподвижных изображений, которые затем отредактировали и включили в фильм в виде очень коротких вставок», — заявили они.
Использование ИИ в кино и на телевидении стало одной из ключевых тем на прошлогодних забастовках в Голливуде. В новых контрактах продюсеров с актерами и сценаристами, подписанных в результате забастовок, говорится, что «материалы, созданные искусственным интеллектом, не могут использоваться для подрыва авторских и других прав».
Мировая премьера хоррора «Поздний вечер с дьяволом» состоялась на фестивале SXSW в 2023 году.