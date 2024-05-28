Сыендук показал пилотный эпизод своего мульта «Плохой маскот»

Дмитрий Сыендук и Сергей Лекультер опубликовали пилотный эпизод своего мультфильма «Плохой маскот». 19-минутное видео с 2D-анимацией вышло на ютуб-канале Sndk.
Сюжет рассказывает о рекламном персонаже по имени Фокки, который задается вопросами о жизни. Он решается на побег от корпорации, создавшей его, потому что не хочет сниматься в рекламе.
В октябре 2023 года на «Кинопоиске» вышел сатирический мультсериал «Объяснялкины», озвучкой которого занимался Сыендук.
В 2020 году на канале Сыендука выходило кидалт-скетч-шоу «Я это уже видел», который рисовали аниматоры из стран СНГ. «Афиша Daily» разговаривала с его создателем Егором Лоскутовым.